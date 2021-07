Antoni Gucwiński jest oburzony działaniem Ekostraży: "Wtargnęli w nocy, włamali się"

Dawid Karaś z Ekostraży twierdzi, że to od nich prezenter "Z kamerą wśród zwierząt" dowiedział się o chorobie klaczy, a wcześniej miał jej nie leczyć. Sprawa została skierowana do prokuratury. Gucwiński zapewnił, że ma już prawnika, a cała interwencja "to zwykła rozróba i chęć zarabiania pieniędzy na plecach Gucwińskich".