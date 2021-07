Koń Gucwińskiego był skrajnie wyczerpany. "Sprzedał teren, a zwierzęta zostawił"

"Sam Antoni Gucwiński twierdzi, że to nie są już jego konie. Przeczą temu właściciele terenu, którzy odkupili go od niego i przyjechali na miejsce. Oświadczyli, że Gucwiński sprzedał im teren, a koni nie chciał z miłości i przywiązania do nich. Smutne to przywiązanie i tak bardzo bolesne" – pisze Ekostraż, której Gucwiński w końcu się przyznał, że "koń należy do niego, kuleje od dawna i nigdy nie był diagnozowany ani leczony".