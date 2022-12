Anna Wendzikowska ujawniła aferę mobbingową w TVN. Skutki? Spadły na nią

"Dla mnie to była praca, żeby dojść do momentu spokoju i harmonii. I to jest dalej praca, ale teraz już bardziej naturalna i przyjemna. (...) skupiam się na tym, co dobre i piękne. Pielęgnuję wdzięczność" - przyznała Anna. I dodała, że gdy odczuwa smutek czy lęk, to nie ucieka już przed tymi emocjami i nie wypiera ich.