Anna Wendzikowska w basenie. Nogi do nieba

"Zachwycił mnie wschód słońca w tym miejscu. To basen z widokiem 360 stopni na cały Dubaj, najwyższy taki basen na świecie - znajduje się na wysokości 400 metrów. Jeśli chcecie odwiedzić to miejsce, trzeba zrobić rezerwację dużo wcześniej. Są opcję poranne, popołudniowe, wieczorne na zachód słońca i właśnie opcja 'sunrise' w godzinach 6-9, z której skorzystałyśmy my, bo była to jedyna dostępna możliwość. Chyba mało kto chce wstawać o 5 rano… było przepięknie, ale wietrznie. Na szczęście woda w basenie była cieplutka", napisała.