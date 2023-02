Anna Wendzikowska chwali się "tanim biletem". W komentarzach burza

W komentarzach zawrzało. Internautki kompletnie nie podzielają entuzjazmu Wendzikowskiej: "A teraz to wszystko x4, gdy ktoś te 'niedrogie' destynacje chce oglądać nie sam, ale z rodziną", "Tanio 4200? No cóż", "4200 zł, no faktycznie jak za ziemniaki, prawie jak za darmo".