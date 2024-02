Anna Skura jest już po rekonstrukcji piersi. Zacytowała wiadomości od hejterek

"Boże, co to jest?"

- Pojawiłą się martwica tkanek. To znaczy, że trzeba je usunąć, a jak trzeba usunąć, to znaczy, że jest deformacja. Jeśli mamy to w piersiach, to mamy dziury. Jak zobaczyłam pierwszy raz moje piersi, mówię: "Boże, co to jest?". Mam nagle dziurę w piersiach - opowiadała w "Dzień dobry TVN".