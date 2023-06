Anna Shay doznała udaru. Sukces programu ją przytłaczał

- Zgłaszały się do mnie różne marki, które w zamian za moje posty, chciały mnie sponsorować. Nie wiedziałam, o co dokładnie im chodzi, bo "sponsoring" kojarzył mi się do niedawna jednoznacznie. Nie zgodziłam się, to takie żenujące - opowiadała w rozmowie z magazynem "OprahMag".