Anna Popek skomentowała plotki o stracie programu. Zapewniła, że ma "swoje miejsce" w TVP

"Cieszę się z mojego powrotu do 'Pytania na śniadanie', gdzie koleżeńskie, dobre stosunki idą w parze z wysoką jakością programu. Cieszę się, że mam też swoje programy w TVP Info i gdzie mogłam zrealizować autorski cykl pt. 'Rezydencje królewskie'" - czytamy we wpisie Popek na Instagramie, w którym na koniec wprost odnosi się do informacji o zakończeniu emisji "Polskich biesiad".