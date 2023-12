Anna Popek o swoich "koleżaneczkach". "W łyżce wody by mnie utopiły"

- Przeżyłam już przykre rozstanie z "Pytaniem na śniadanie". Było to w 2016 r., początek zmian w Telewizji Polskiej. Nie będę się odnosić do personaliów. W każdym razie osoba, która to zrobiła uważała, że robi bardzo dobrze zwalniając mnie w ciągu 5 minut z "Pytania na śniadanie". Nie będę wam mówić co przeżywałam, ale to było naprawdę koszmarnych siedem lat. (...). Nie chce do tego wracać - zdradziła Anna Popek.