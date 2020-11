Anna Popek ma nową pracę. Poprowadzi kolejny program

Co najbardziej dotychczas zaskoczyło prowadzącą? - Na przykład, według ambasadora Włoch jednym z najgorszych faux pas kulinarnych we Włoszech jest dodawanie ketchupu do makaronów czy... pizzy, natomiast na Węgrzech popularne przy toastach stukanie się kuflem piwa jest wręcz zabronione, gdyż kojarzy się z bardzo dramatycznymi przeżyciami Węgrów - jakimi, zapraszam do oglądania programu - mówi Anna Popek.

- W programie pokażemy ambasady, ambasadorów często z całymi rodzinami i opowiemy czym zajmują się w Polsce, jakie są relacje pomiędzy naszymi państwami oraz zapytamy o to, co w Polsce najbardziej się im podoba. Dowiemy się także tego, jak przez ich społeczeństwo postrzegani są Polacy i czy to pokrywa się z tym, co sami mają okazję w Polsce zaobserwować. Pokażemy piękne wnętrza ambasad, które zwykle umiejscowione są w historycznych budynkach, a do których nie ma swobodnego dostępu. W każdym odcinku będzie krótka część poświęcona savoir vivre’owi czyli etykiecie dyplomatycznej i kilku praktycznym poradom, jak nie popełnić obyczajowej wpadki, przebywając w danym kraju - zapowiada Popek.