Anna Popek komentuje medialne doniesienia. Zaapelowała do dziennikarzy

Anna Popek o Kongresie Republikańskim. Jak tłumaczy swój udział?

"W ostatnim zdaniu napisano, że prowadziłam Kongres Republikański - pewnie miało to brzmieć jak zarzut. Oczywiście, że prowadziłam. Jestem zawodowym konferansjerem i to jest moja praca. Duże wydarzenia, na żywo o odpowiednim ciężarze gatunkowym to coś, co lubię i w czym jestem dobra. Zawsze podchodzę z szacunkiem do publiczności i do zadania, które mam wykonać i mam nadzieję, że będę to robić nadal" - napisała Anna Popek. Co ciekawe, prezenterka w żaden sposób nie odniosła się do doniesień związanych z przejściem do TV Republika.