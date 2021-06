Anna Mucha w bikini. Śmiała poza rozbudziła wyobraźnię fanów

Lato w pełni, a ci, którzy zaplanowali urlop w Polsce w czerwcu, mogą cieszyć się wspaniałą pogodą. Z uroków lata w kraju korzysta m.in. Anna Mucha, która wybrała się nad Zalew Zegrzyński. Zalew, który w zasadzie jest jeziorem i zbiornikiem retencyjnym rzeki Narwi, to częste miejsce weekendowych wypadów warszawiaków. Oddalony o jakąś godzinę od stolicy akwen to doskonałe miejsce, by w otoczeniu natury odpocząć od zgiełku wielkiego miasta. Najwyraźniej z tej możliwości skorzystała gwiazda serialu "M jak miłość".