Anna Mucha oburzona absurdami PKP. Na pomoc wzywa ministra Czarnka

Anna Mucha często mówi wprost to, co myśli. Jej krytyczne uwagi na temat np. niektórych restauracji wywołują sporo kontrowersji. Celebrytka niekiedy zwraca uwagę na istotne, społeczne problemy. Niedawno niemal padła ofiarą internetowego oszustwa, szczerze przyznając się do własnej naiwności.