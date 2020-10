Anna Maria Wesołowska o wulgaryzmach na protestach. "Nie pochwalam, ale rozumiem"

Sędzia Anna Maria Wesołowska odniosła się do wulgarnego języka protestów przeciwników zaostrzenia prawa do aborcji. Przyznała się do pomyłki i przeprosiła. Choć to kogo i za co, może być zaskakujące.

Anna Maria Wesołowska zabrała głos ws. wulgarnego języka protestów (ONS)