Anna Korcz zamknęła biznes. Jaka była przyczyna?

Annę Korcz widzowie kojarzą przede wszystkim z serialu "Na Wspólnej", ale to aktorka, która ma na koncie także udział w filmach jak "Operacja Samum" czy "Chopin. Pragnienie miłości". Nie jest to jednak jej jedyne zajęcie. Aktorka od jakiegoś czasu jest też aktywna biznesowo. Jeszcze do niedawna można było odwiedzać jej warszawską kawiarnię "Moje Smaki. Anna Korcz", gdzie klienci mogli skosztować różnych zup, ciast lub przystawek.