Najpiękniejszy moment Opola? Anna Karwan poruszyła wszystkich

Przypomnijmy, że niedzielne wydarzenie nie było pierwszym upamiętnieniem Krawczyka przez Telewizję Polską po jego śmierci (muzyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat). 30 maja zorganizowano w amfiteatrze w Opolu koncert pod hasłem "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz – the best of Krzysztof Krawczyk". Jego przeboje zaśpiewali wtedy m.in. Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Ryszard Rynkowski, Sylwia Grzeszczak i Piotr Kupicha.