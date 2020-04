Anna Kalczyńska opisuje, jak zmieniła się praca w "Dzień dobry TVN"

Zarówno TVN, jak i TVP zapewniają, że dokładają wszelkich starań , aby emitowane na żywo programy ("Dzień Dobry TVN" i "Pytanie na śniadanie") były produkowane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. To oznacza, że trzeba było zmienić schemat codziennych programów nadawanych w studiu z udziałem gości. O tym, jak sprawę rozwiązano w TVN-ie, powiedziała w wywiadzie dla "Flesza" Anna Kalczyńska.

Jak wygląda praca na co dzień?

- Ograniczyliśmy ekipę do niezbędnego minimum, wszyscy nosimy maski i rękawiczki. Jedynie prowadzący siadają na kanapie bez nich. Korzystamy z płynów dezynfekujących i staramy się nie jeździć windami, chodzimy po schodach. Cały czas zapraszamy gości, ale zawsze już na początku informujemy ich, że jest możliwość przeprowadzenia wywiadu przez łącze internetowe - opisuje.

Odniosła się też do tego, jak wygląda życie prywatne jej rodziny. Dzieci (ma troje) poradziły sobie dobrze z oswojeniem nowej sytuacji. Co nie oznacza, że się nie buntują. Wręcz przeciwnie.

Paradoksalnie jej dzieci korzystają na tych zmianach w życiu. Kalczyńska przyznała, że wcześniej chodziły do szkoły trójjęzycznej i realizowały dwie podstawy programowe. Zajęcia miały aż do godziny 17. Teraz w domu uczą się tylko do 14 i mają więcej czasu dla siebie i rodziców.