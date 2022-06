Anna Kalczyńska o hejcie: "Byłam załamana, wylądowałam u psychiatry"

- Byłam załamana, wylądowałam u psychiatry. Idąc ulicą, miałam poczucie, że wszyscy na mnie patrzą. Że wszyscy wiedzą, kim jestem, co zrobiłam. Że każdy myśli, że jestem najgorszą osobą, która zasługuje na to, żeby jej twarz umoczyć w rynsztoku. To straszne uczucie, mimo że to nieprawda. Moje nazwisko było odmieniane przez wszystkie przypadki. Na szczęście to już za mną - stwierdziła Kalczyńska, dodając, że nikomu nie życzy tego, przez co przeszła.