Anna Kalczyńska nie wytrzymała. Rozpłakała się na wizji

Po programie Anna Kalczyńska wyjaśniła na InstaStories, dlaczego właśnie ta historia tak bardzo ją dotknęła. "Ten chłopiec jest w wieku mojego syna. Ma 11 lat, chodził do szkoły muzycznej. Uciekając z Ukrainy zabrał ze sobą… nuty. Instrument okazał się zbyt duży. Nie mógł go wziąć. To jego historia tak bardzo mnie wzruszyła i jego tęsknota za kolegami, za Ukrainą, do której chce wrócić" - napisała.