Anna Kalczyńska komentuje oświadczenie księżnej Kate. "Wie tylko ona"

"Jak możecie sobie wyobrazić, zajęło to trochę czasu. Zanim rozpoczęłam leczenie, potrzebowałam czasu, żeby dojść do siebie po poważnej operacji. Ale co najważniejsze, zajęło nam trochę czasu, aby wyjaśnić wszystko George'owi, Charlotte i Louisowi w odpowiedni dla nich sposób i zapewnić ich, że mój stan się polepszy" - wyznała żona Williama.