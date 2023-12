Anna jednak była obecna podczas finału "Rolnik szuka żony". Znamy szczegóły

Prawdę o finale wyjawiła sama zainteresowana. W komentarzu na Facebooku (już usuniętym), gdzie kłóciła się z internautami, napisała m.in.: "Za prawdę i własną opinię nie będę przepraszać, no cóż i tak prawdę powiedziałam i wielu ludzi pisze to samo". Nawiązując do tego, że nie stawiła się "na żywo" w studio, napisała, że była po operacji. Nie odmówiła sobie komentarza na temat dwóch rywalek do serca Waldka: Doroty i Ewy. "Poniżyła się Dorotka, nie ja. Inteligentna Ewa owszem zrobiła z siebie potulną i kochaną uczestniczkę (...). Nie będę się żegnać z takimi uczestniczkami i żałuję, że tv nie pokazała całej prawdy, jaka była, że Waldek nazwał mnie starą i że nie mogę już mieć dzieci, jak mnie poniżył tak samo jak Ewę".