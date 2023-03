Anna Dereszowska zadebiutowała w "Twoja twarz brzmi znajomo" i... już podpadła widzom

Gdy gwiazda "Brzyduli" wcielała się na scenie w Roisin Murphy, wykonując przebój "Sing it back", Dereszowska nie mogła się powstrzymać i sama także śpiewała. Jurorka była podpięta do mikrofonu, więc jej głos wyraźnie nachodził na wykonanie Julii. Widzowie oczywiście to wyłapali i nie byli zadowoleni.