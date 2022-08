Anna Cieślak komentuje odejście męża z TVN. Mówi, czy pomogła mu w podjęciu decyzji

- Nie czuję się osobą kompetentną do tego, aby doradzać swojemu mężowi. Od tego są ludzie, z którymi on pracuje od lat, i on sam jako człowiek z gigantycznym doświadczeniem. Ja mogę się tylko temu przyglądać i uczyć tego, jak ważna jest ciekawość spotkania, jak ważna jest ciekawość drugiego człowieka. Edward, z tego co miałam okazję się przyglądać, zawsze pracuje nad jakością historii i nad tym, żeby każdy człowiek, który bierze udział w wydarzeniu, czuł się ważny i potrzebny. I to jest imponujące - wyjawiła w rozmowie