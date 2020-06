Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w pięknej sesji ciążowej

Anita i Adrian to pierwsza para z programu TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia" , która przetrwała próbę czasu i mimo niekonwencjonalnego początku związku, są razem do dzisiaj.

"To już ostatnia chwila na uwiecznienie tych chwil, kiedy malutka jest w brzuszku. nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć tę kruszynkę, poznać jej temperament, zobaczyć, do kogo będzie podobna, czy będzie mieć zachowania takie jak jej braciszek, czy raczej zupełnie inne. Nie mogę się też doczekać tego, żeby nie być w ciąży, bo prawie 2 lata non stop w tym stanie już dają się we znaki. Każda mama wie, że ta końcówka dłuży się najbardziej, a 9 miesiąc trwa, trwa i nie chce się kończyć" - napisała Anita.