Ania z "Rolnik szuka żony" urodziła!

Gdy poznała panów, którzy wysłali do niej listy, nie miała jeszcze przysłowiowych motyli w brzuchu. Trzech kandydatów, których zaprosiła na swoje gospodarstwo, traktowała z rezerwą. Widzowie nie kryli irytacji jej zachowaniem: zdecydowała się zaprosić dużo młodszego Mikołaja, a potem wciąż wypominała mu wiek. Dominik z kolei był ostoją spokoju, nie miał niewyjaśnionej przeszłości, co dla niej... wiało nudą. Z kolei Kuba, rozwodnik z trójką dzieci, jeszcze na chwilę przed programem był zaręczony. Jego była dziewczyna wypisywała wiadomości do Ani, czerwone flagi dosłownie piętrzyły się na oczach rolniczki. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich postanowiła dać szansę właśnie Jakubowi.