Ania z "Rolnik szuka żony" skończyła 37 lat. Tak wygląda dziś

Anna Stelmaszczyk była uczestniczką 6. edycji "Rolnik szuka żony". Choć wszystko na to wskazywała, z programu nie wyniosła miłości. Po show nie zabiegała też o szczególną popularność, ale w sieci ma sporą rzeszę fanów. Na Instagramie informuje ich, co u niej słychać i co zmieniło się w jej życiu. A to zdaje się żywo ich interesować.