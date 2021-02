Ania z "Rolnik szuka żony" opowiedziała o programie: "Moje życie nabrało koloru"

"To prawda, że dzięki udziałowi w programie,,Rolnik Szuka Żony,, moje życie nabrało trochę więcej koloru, choć wcale tego nie planowałam. Nie planowałam, że założę Instagrama i będę się dzielić z Wami w pewnym stopniu swoim życiem. Poznałam więcej ciekawych ludzi, dzięki którym też zaczynam poznawać siebie, a Wasze ciepłe słowa dodają jeszcze więcej energii i pewności, że to był kolejny dobry krok w moim życiu. Kiedy już myślę, że nic mnie nie zaskoczy, że nic pięknego się już nie wydarzy, to nadchodzi taki dzień, który będę mogła zapisać w moich pięknych wspomnieniach" - napisała.