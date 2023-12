Ania z "Rolnik szuka żony" jest przeszczęśliwa. Ale ludzie ostrzegają ją przed Kubą

Ludzie zauważają, że Kuba już jest tatą i to całkiem pokaźnej gromadki. Czy znajdzie czas i środki, by powiększać rodzinę? Para nie zna się nawet pół roku, to naprawdę krótki czas, by móc cokolwiek poważnie zadeklarować. Ania już raz została oszukana przez mężczyznę, niektórzy obawiają się, że po prostu... ciągnie ją do kłopotów.