"Rolnik szuka żony". Miłość u Ani i Kuby kwitnie. To będzie kolejna "rekordowa" para?

Początkowo nie była entuzjastycznie nastawiona. Nadesłane listy jej "nie porwały". Gdy poznała zaproszonych panów, też nie skakała ze szczęścia. Zaprosiła jednak do siebie trzech panów: Kubę, Mikołaja i Dominika. Ten pierwszy jest ojcem trójki dzieci, w trakcie trwania programu okazało się, że jeszcze do niedawna był zaręczony, jego była dziewczyna próbowała wpłynąć na Anię... Same czerwone flagi! To jednak nie zmieniło zdania rolniczki - postawiła na Kubę.