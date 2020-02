Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" rozstali się. Fanki mają swoje teorie

Ania i Kuba z "Rolnika" byli jedną z najbardziej lubianych par w historii programu. Wiele widzów nie ukrywa żalu, że im nie wyszło.

Oboje o zakończonej relacji napisali na swoich profilach na kontach w mediach społecznościowych. Ania wyznała, że mieli inne wizji rodziny, on z kolei przyznał, że ich drogi się rozeszły. Wydźwięk obu oświadczeń był taki, że można zakładać, że pozostają w przyjaznych stosunkach, nikt nikogo nie oskarża.

Pod postem Ani zaroiło się od komentarzy, Większość z nich to słowa wsparcia, życzenia powodzenia, nawet podziękowania za to, że dawna uczestniczka "Rolnik szuka żony" podzieliła się tym wydarzeniem w życiu. Niektórzy jednak próbują domyślać się, co zaszło między dawnymi kochankami.