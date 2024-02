Ania Bardowska wspiera protest rolników. "Śpią po kilka godzin, jest zimno. Są wykończeni"

Najpierw na protest rolników zareagował Grzegorz, później kilka słów rzuciła Anna, która, choć jest rolniczką, nie protestuje ze względu na masę obowiązków. - Chciałam się krótko odnieść do sytuacji, która dzisiaj ma miejsce - do protestów rolników. Wiem, że w całej Polsce rolnicy strajkują, obserwuję sytuację na bieżąco. Pomimo tego, że z Liwcią siedzę w domu, to oczywiście wspieram rolników - mówiła w sieci.