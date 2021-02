Ania Bardowska wrzuciła zdjęcie w figlarnej pozie. Co za nogi!

Każdy, kto śledzi Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony" na Instagramie, wie, że to para, która ceni sobie ciepło domowego ogniska. Właśnie budują duży dom, co skrzętnie relacjonują w swoich social mediach. Inne tematy, którymi się dzielą to codzienność na gospodarstwie, wychowywanie dzieci na wsi, zwykłe domowe obowiązki.