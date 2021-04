Angela z "Love Island" wcześniej to ukrywała. Widzowie niczego się nie domyślili

Choć 3. edycja "Love Island" dobiegła już końca, widzowie wciąż żyją tym, co wydarzyło się w programie i tym, jak dziś wygląda życie uczestników. Fani są ciekawi, czy zawiązane relacje przed kamerami przetrwały próbę czasu i powrót do szarej rzeczywistości. Są też i tacy, którzy dopytują mieszkańców Wyspy Miłości o kulisy show. Mimo że większość takich informacji pozostaje słodkim sekretem produkcji, rąbka tajemnicy uchyliła niedawno Angela Dańczak .

Islanderka, która w połowie programu dołączyła do grona poszukujących miłości, zabawiła się z internautami w tzw. Q&A (pytania i odpowiedzi). Gdy jeden z fanów spytał ją o to, czy znała któregoś z uczestników show, zanim weszła do hiszpańskiej willi, o dziwo, Angela odpowiedziała twierdząco.