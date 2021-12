Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła świąteczną niespodzianką. Mąż będzie zachwycony

Jak ostatnio zdradziła młoda żona podczas transmisji live na Instagramie, gdyby nie marzyła o dużej rodzinie (co najmniej trójka dzieci), to nie zaczynałaby tak wcześnie starań o jej powiększenie. Aneta nie chciała za to powiedzieć fanom, czy spodziewają się z Robertem chłopca czy dziewczynki. Choć jeden szczegół mógł ją zdradzić.