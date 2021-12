Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina toksyczny związek. Po rozstaniu poszła na terapię

Zgłaszając się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta miała konkretne wymagania, co do przyszłego męża. Choć zupełnie nie wraca uwagi na wygląd, oczekiwała, że partner z charakteru i osobowości będzie podobny do niej. Stało się nieco inaczej, ale teraz dostrzega plusy takiej sytuacji.