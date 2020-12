Zdradziło ją to zdjęcie. Posypały się gratulacje

Wygląda na to, że Polsat postawił Anetę Zając w niezręcznej sytuacji. Kiedy na kilka godzin przed premierą tegorocznego, świątecznego klipu na oficjalnym profilu stacji pojawiło się wspólne zdjęcie gwiazd, część fanów od razu zwróciła uwagę na odmienny wygląd aktorki "Pierwszej miłości" . Uśmiechnięta, ale i wyraźnie zaokrąglona Aneta Zając wzbudziła jednoznaczne podejrzenia internautów. W komentarzach pojawiły się przypuszczenia, że serialowa gwiazda być może jest w błogosławionym stanie.

Opinie o ciąży aktorki pojawiły się na instagramowym profilu Polsatu, a internauci komentując zdjęcie Anety Zając tylko utwierdzali się w swoich przekonaniach. Posypały się nawet gratulacje. Czyżby aktorka naprawdę miała do przekazania światu dobrą nowinę? Póki co, wywołana przez fanów do tablicy, nie zabrała głosu.