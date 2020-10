Aneta Zając cała we krwi. Pokazała zdjęcie w mediach społecznościowych

Aneta Zając opublikowała krwawe zdjęcie

Tym razem gwiazda pokazała zdjęcie, na którym jest cała we krwi. Jednak w opisie uspokaja fanów. Okazało się, że to tylko charakteryzacja. "Czasami w pracy wyglądam tak. Nadal dla Was nagrywamy i mamy nadzieję, że to się nie zmieni" - czytamy pod zdjęciem.