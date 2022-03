Aneta Glam-Kurp pokazała się w prześwitującej kreacji. Przypomina Dodę

Jak to było już z wcześniejszymi wpisami Anety, także i ten spotkał się z powszechnym zachwytem. Internauci nie mogli się nachwalić jej wyglądu. "Wow. Super stylizacja. To na głowie - cudo, super pani wygląda", "No teraz to prawdziwa królowa", "Pani Aneto bosko jak zwykle zresztą. Pani to ma klasę. Inne dziewczyny nie dorastają pani do pięt" – napisali. Przy okazji odpowiedzi na jeden z komentarzy celebrytka zdradziła też, że ma 181 cm wzrostu.