Aneta Glam jest sobą. Tak w święta odsłoniła biust

Aneta Glam jako jedna z bohaterek show "Żony Miami" pokazywała swoje luksusowe życie u boku 71-letniego miliardera, George'a Wallnera. Choć Polka nie jest osobą, która chętnie opowiada o swoim życiu, to wiadomo, że jej małżeństwo trwa już ok. 10 lat. Nie jest też żadną tajemnicą, że willa w prestiżowej dzielnicy Miami, własny jacht i garderoba warta miliony dolarów to główne ambicje, które posiada kobieta.