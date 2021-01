Andrzej walnął prosto z mostu. Nie wszystkim spodobał się komentarz o kobiecych ciałach

Andrzej to 64-letni rozwodnik i ojciec dwóch synów. Przystojny, wysportowany (biega maratony i regularnie przepływa 60 basenów), nic więc dziwnego, że szybko znalazł się na celowniku niejednej kuracjuszki. Sam o sobie mówi "romantyk kochający kobiety", choć zdaniem Anny jego romantyzm pozostawia wiele do życzenia.

Takie przywiązanie do powierzchowności nie spodobało się Annie i Janinie. Co innego Krystyna, która wybrała się z Andrzejem na randkę. - Zaprosiłam go dlatego, bo podobało mi się to, co mówił o kobietach – wyznała Krysia. - Przyznam szczerze, że spotkałabym się z Andrzejem jeszcze raz.