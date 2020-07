Andrzej Seweryn był mężem zaufania na wyborach prezydenckich. Córka pęka z dumy

Andrzej Seweryn, podobnie jak wiele polskich gwiazd, angażuje się w kwestie polityczne. Tuż przed wyborami apelował jednak do wszystkich - by zdecydowali się pójść na głosowanie, by nie machnęli ręką, by nie mówili: "mnie to nie dotyczy". Seweryn prosił o rozwagę i wypełnienie obywatelskiego obowiązku, który przecież jest też przywilejem.