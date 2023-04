Andrzej Rosiewicz prosi o pieniądze. Ale nie dla siebie

"Cześć, jestem Adam. Pochodzę z Łodzi i w tym roku kończę 31 lat. Do czasu pandemii żyłem całkiem fajnie: koncerty, praca, dziewczyna i dom. Wszystko było dobrze do czasu zakazania imprez masowych, wegetowałem jakoś do dnia mojego wypadku w 2021r. Kiedy to zaczęła się lawina nieszczęść" - czytamy w opisie zbiórki.