Andrzej Rosiewicz ma prawie 80 lat. Nadal musi pracować, na emeryturę nie ma co liczyć

Jego motywacje mają podłoże finansowe. Niska emerytura zmusza go do ciągłego szukania dodatkowych źródeł dochodu. Rosiewicz kilka lat temu przyznał, iż otrzymuje mniej niż 600 zł emerytury. Choć kwota ta mogła wzrosnąć dzięki waloryzacji, nadal jest niewystarczająca, by zapewnić mu i jego rodzinie godne życie.