Andrzej Polan przyznał się do depresji. "Nie ma na co czekać, trzeba się ratować"

Na pewno nie po to, żeby wywołać sensację i hałas wokół mojej osoby. Na pewno też nie po to, żeby wywołać litość. Ale po to, żeby zachęcić ludzi, którzy mają podobne problemy, żeby ich nie odkładali na później, tylko jak najszybciej zabrali się za nie, poszli do specjalisty. Nie ma na co czekać. Trzeba się ratować. Życie jest zbyt piękne, żeby tracić choć jeden dzień.