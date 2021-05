Andrzej Piaseczny pokazał bliską mu osobę. Ma na imię Kasia

W ostatnich tygodniach o Andrzeju Piasecznym jest głośniej niż przez minione kilka lat. Miało na to wpływ kilka sytuacji. Na początku roku fani martwili się o 82-letnią mamę Piaska, która trafiła do szpitala. Muzyk prosił o wsparcie i dobre myśli. Niedługo później Andrzej obchodził urodziny. Nagranie z imprezy, na której bawił się z Adamem Nergalem Darskim i Majką Jeżowską obiegło sieć i... wzbudziło niemałe zamieszanie. Na filmie Piaseczny skandował bowiem: "Je*ać biedę. Je*ać PiS i Konfederację i wszystkich ku*wa tam, co tego...".