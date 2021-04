Andrzej Piaseczny wygrał z COVID-em i wrócił do pracy. Fani zachwyceni jego nowym zajęciem

Andrzej Piaseczny wrócił już do aktywności zawodowej po wygranej walce z koronawirusem. Ostatnio zadebiutował jako prezenter radiowy. Fani z uwagą go słuchali i wystawili same pozytywne recenzje.

Andrzej Piaseczny ma własną audycję w radiu Źródło: AKPA