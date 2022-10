Andrzej Piaseczny ma apel do ludzi. "Jesteśmy tylko kupą myślącego mięsa"

W ostatnim czasie kilka gwiazd wypowiadało się na temat transplantacji organów po śmierci. O chęci zostania dawcą mówiła m.in. Julia Wieniawa. Dorota Rabczewska poczyniła już w tym kierunku konkretne kroki. "Jeżeli dane ci było przejść przez ten świat i kończy się twoja droga, a to, co przestaje ci być potrzebne, staje się dla kogoś niezbędne, to oddaj to z uśmiechem na twarzy" - stwierdziła Doda.