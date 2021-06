Andrzej Kosmala odpowiada na oświadczenie TVP. "Nie ja zapraszałem do Opola!"

Andrzej Kosmala reaguje na oświadczenie TVP

Do sprawy odniósł się również Andrzej Kosmala, menadżer zmarłego artysty. Na wstępie zaznaczył, że to "nie on zapraszał do Opola". "Dostałem 25 wejściówek dla najbliższych. Gdybym miał zapraszać ludzi zasłużonych dla Krzysztofa Krawczyka, to 5 amfiteatrów by nie starczyło!" - napisał. "Byłem konsultantem merytorycznym koncertu, ale bez prawa decyzji! Trubadurzy nie byli rozpatrywani od początku. Miały być tylko piosenki Krawczyka solisty. I to ja wymogłem na organizatorach by jednak w koncercie były piosenki Trubadurów. I przekonałem twórców koncertu pomysłem, żeby przeboje Trubadurów zaśpiewał mój ulubiony zespół Pectus. To najlepszy chyba mój pomysł w życiu!" - dodał Andrzej Kosmala.