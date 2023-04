Andrzej Kopiczyński miał cztery żony. Umierał w samotności

15 kwietnia Andrzej Kopiczyński skończyłby 89 lat. Miał niezwykle barwne życie, naznaczone ogromnymi dramatami. Okres dzieciństwa i dorastania kojarzył mu się zawsze z głodem. Żeby przeżyć tuż po wojnie i pomóc rodzicom, okradał we Wrocławiu poniemieckie mieszkania. - Dla mnie i dla moich kolegów, to nie był problem. Wszyscy kradliśmy ołowiane rury z mieszkań, bo ołów bardzo dobrze "szedł". Chodziliśmy sprzedawać nasze łupy na "szaber plac" na placu Grunwaldzkim. Jak skończyły się ołowiane rury, to handlowałem słoikami, wekami. Schodziły jak świeże bułeczki – opowiadał Kopiczyński w "Dzienniku Łódzkim".