Andrzej Bober ma raka. Obwinia o to lekarzy

"To jest 'rak płaskonabłonkowy skóry twarzy w studium nieresekcyjnym'. Wyhodowało go kilku lekarzy, oczywiście z dyplomami akademii medycznych. Jeden z nich przyznał się do błędu, nawet przeprosił. Reszta milczy, bo milczenie, jak wiemy, jest złotem" - przekazał Bober.